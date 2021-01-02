الفاتيكان تخطط للبدء في حملة تلقيح ضد كورونا يناير الجاري
روما - (د ب أ)
قالت هيئة الصحة بدولة الفاتيكان، اليوم السبت، إن الفاتيكان تعتزم البدء في إعطاء لقاح فيروس كورونا لسكانها والمقيمين بها ابتداء من النصف الثاني من يناير، دون تحديد موعد محدد.
بالإضافة إلى ذلك، لم تكن هناك تفاصيل بشأن ما إذا كان البابا فرنسيس، 84 عامًا، يعتزم تلقي اللقاح أم لا.
وتتوقع الفاتيكان استلام شحنتها من اللقاح في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، والتي يجب أن تكون كافية لتغطية احتياجات الدولة البابوية والكرسي الرسولي، وسكانها الذي يقرب عددهم من 1000.
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