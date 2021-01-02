أكثر الكلمات إنتشاراً

وحيد حامد السنة الجديدة 2021 لقاح كورونا أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا سد النهضة مذبحة شبرا الخيمة

تطعيم أكثر من 800 ألف شخص في روسيا ضد كورونا

05:52 م السبت 02 يناير 2021
تطعيم أكثر من 800 ألف شخص في روسيا ضد كورونا

التطعيم ضد كورونا

موسكو - (د ب أ)

تم حتى الآن تطعيم أكثر من 800 ألف شخص في روسيا ضد فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة ميخائيل موراشكو اليوم السبت لوكالة تاس الروسية للأنباء إن ما مجموعه 5ر1 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك-V" تم تسليمها إلى مختلف مناطق البلاد.

وبهذا تكون أعداد جرعات اللقاح ضد الفيروس أقل بكثير مما تم الإعلان عنه في الأصل: حيث كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، توقع عند بدء التطعيم الشامل قبل أسابيع قليلة أن يتم تطعيم مليوني شخص في شهر ديسمبر وحده.

إلا أن روسيا التي يبلغ عدد سكانها 146 مليونا تواجه مشاكل في إنتاج اللقاح بكميات كبيرة.

وقال موراشكو إنه منذ الأول من يناير الجاري يمكن للروس الذين تم تطعيمهم ضد كورونا أن يسجلوا أنفسهم على بوابة الحكومة بشبكة الإنترنت.

وما يزال من غير الواضح ما هي المزايا التي يمكن أن تحققها شهادة التطعيم الرقمية هذه.

وكان عمدة موسكو سيرجي سوبيانين وعد الأشخاص الراغبين في التطعيم الأسبوع الماضي بأنه سيعطي تعليمات بتسهيل استخدام وسائل النقل العام المحلية لنقلهم إلى مراكز التطعيم.

تم التصريح باستخدام لقاح "سبوتنيك-V" في منتصف أغسطس الماضي.

التطعيم ضد كورونا فيروس كورونا روسيا

الخبر التالى:

ظريف: مخطط إسرائيلي للهجوم على قوات أمريكية لجر ترامب إلى حرب ضد طهران

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 139471

    عدد المصابين

  • 112826

    عدد المتعافين

  • 7687

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 84278380

    عدد المصابين

  • 59590444

    عدد المتعافين

  • 1833400

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا