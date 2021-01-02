السلطات الأمريكية توقف البحث عن زورق مفقود على متنه 20 شخصًا

واشنطن- (د ب أ):

أوقف رجال الإنقاذ بحثهم عن زورق على متنه نحو 20 راكبا، كان قد فُقد في المحيط الأطلسي قبالة سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية.

وذكر خفر السواحل الأمريكي يوم الجمعة إن الزورق الذي يبلغ طوله تسعة أمتار انطلق يوم الاثنين من جزيرة بيميني في جزر الباهاما ولم يره أحد منذ ذلك الحين.

وكان من المقرر أن يصل بعد أيام إلى ميناء ليك وورث في فلوريدا، لكنه لم يظهر مطلقا.

وتردد أن رجال الإنقاذ قاموا بالبحث في منطقة بحرية مساحتها 44 ألف كيلومتر مربع باستخدام السفن والطائرات ، لكنهم توقفوا عن البحث حاليا بعد 84 ساعة.

وذكر خفر السواحل في بيان: "تعاطفنا وصلواتنا مع أسر المفقودين".​