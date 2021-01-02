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اليابان: ارتفاع حصيلة إصابات كورونا إلى أكثر من 239 ألفا

03:35 ص السبت 02 يناير 2021
اليابان: ارتفاع حصيلة إصابات كورونا إلى أكثر من 239 ألفا

أرشيفية

طوكيو- (د ب أ):
ارتفع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في اليابان إلى 239 ألفا و38 إصابة حتى الساعة 0730 صباحا بتوقيت طوكيو.

كما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات في اليابان إلى 3341 ، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتعافى 193 ألفا و558 شخصا من مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 49 أسبوعا.​

اليابان فيروس كورونا جامعة جونز هوبكنز

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