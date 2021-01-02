اليابان: ارتفاع حصيلة إصابات كورونا إلى أكثر من 239 ألفا

طوكيو- (د ب أ):

ارتفع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في اليابان إلى 239 ألفا و38 إصابة حتى الساعة 0730 صباحا بتوقيت طوكيو.

كما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات في اليابان إلى 3341 ، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتعافى 193 ألفا و558 شخصا من مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 49 أسبوعا.​