أكثر الكلمات إنتشاراً

زواج التجربة فيروس كورونا قانون السايس الطقس احتجاجات تونس تصفية الحديد والصلب لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

"مقتطفات من خطاب الوداع".. ترامب يشيد بأدائه ويستنكر هجوم الكونجرس

11:02 م الثلاثاء 19 يناير 2021
"مقتطفات من خطاب الوداع".. ترامب يشيد بأدائه ويستنكر هجوم الكونجرس

دونالد ترامب

كتب- محمد صفوت:

حث الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، الأمريكيين على الصلاة من أجل نجاح إدارة بايدن، حسبما ذكرت "بلومبرج".

ونشرت بلومبرج، مساء الثلاثاء، مقتطفات من خطاب الوداع المقرر أن يلقيه ترامب، غدًا قبل مغادرته البيت الأبيض، وتنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة.

وأكد ترامب، أنه وحد العالم أكثر من أي وقت مضى لمواجهة الصين، مشيرًا إلى أنه الرئيس الأمريكي الأول منذ عقود الذي لم يخض حروبًا جديدةً.

ويدعو ترامب الأمريكيين للصلاة من أجل إنجاح إدارة بايدن، والحفاظ على أمريكا آمنة ومزدهرة.

ويستنكر أحداث الكونجرس التي وقعت في 6 يناير الجاري، مؤكدًا أن كل الشعب الأمريكي شعر بالرعب من الهجوم على الكابيتول، مضيفًا أن العنف السياسي هو هجوم على كل ما نعتز به كأمريكيين، ولا يمكن التسامح معه".

وذكرت "بلومبرج" أن خطاب الوداع لن يذكر اسم جو بايدن صراحةً، وفقًا للمقتطفات التي نشرتها.

ولن يحضر ترامب، مراسم أداء خليفته جو بايدن اليمين الدستورية، وتنصيبًا رئيسًا للولايات المتحدة.

وباتت العاصمة الأمريكية واشنطن حصنًا منيعًا، وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة، استعدادًا لحفل تنصيب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة، في ظل الانقسامات الذي تشهده البلاد التي أججها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بمزاعم سرقة الانتخابات وتزويرها، وازدياد خطر التنظيمات اليمينية المتطرفة في البلاد.

ويؤدي بايدن ظهر الأربعاء بتوقيت الولايات المتحدة، اليمين الدستورية ليصبح رسميًا الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، التي شهدت خلال فترة حكم سلفه ترامب انقسامات حادة ساهمت في تعميق الفجوة بين أفراد الشعب الأمريكي وانتشار العنف والتفرقة، بينما وعد بايدن بتوحيد الصف وإنهاء الانقسام.

دونالد ترامب اقتحام الكونجرس جو بايدن

الخبر التالى:

إسرائيل تمدد الإغلاق مع ارتفاع قياسي في إصابات كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 157275

    عدد المصابين

  • 123495

    عدد المتعافين

  • 8638

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 94869153

    عدد المصابين

  • 67688983

    عدد المتعافين

  • 2028894

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ارتفاع درجة الحرارة.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية وانكسار الموجة الباردة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا