"كحك العيد" السبب.. كشف لغز مقتل تاجر أخشاب بإيتاي البارود بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

07:43 م 21/03/2026

مقتل تاجر أخشاب بإيتاي البارود بالبحيرة

تلقت مديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بالعثور على جثة المدعو خميس ي.ت، 60 عامًا، داخل أرض زراعية بعزبة أبو زينة.
وتبين بالفحص، أن المجني عليه أصيب بعدة طعنات نافذة في الصدر والظهر، بالإضافة إلى جرح ذبحي في الرقبة أودى بحياته.

التحريات تكشف الجاني

كشفت التحريات أن الجاني علي أ.ا، 32 عامًا، عامل ويعمل مع المجني عليه في تجارة الأخشاب. تم ضبطه عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة.

اعترافات المتهم

اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، موضحًا أنه مر بضائقة مالية تزامنت مع حلول عيد الفطر، وطلب مبلغًا ماليًا من المجني عليه لشراء مستلزمات العيد، إلا أن الأخير رفض.
قرر المتهم التخلص منه، واستدرجه إلى مكان مهجور وسط الأراضي الزراعية، وطعنه عدة طعنات بسلاح أبيض، ثم ذبحه للتأكد من وفاته، واستولى على مبلغ 9 آلاف جنيه، ضبطت منه 7 آلاف جنيه، إلى جانب السلاح المستخدم.

إجراءات النيابة والتحقيق

حررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طرق الوقاية من ارتفاع الكوليسترول والضغط بعد تناول الملوحة
نصائح طبية

طرق الوقاية من ارتفاع الكوليسترول والضغط بعد تناول الملوحة
5 غيابات مؤثرة تضرب الأهلي في مواجهة الترجي التونسي بدوري الأبطال
رياضة محلية

5 غيابات مؤثرة تضرب الأهلي في مواجهة الترجي التونسي بدوري الأبطال
كيف علق الجمهور على تشابه نهاية مسلسلي ياسمين عبد العزيز والعوضي رمضان
زووم

كيف علق الجمهور على تشابه نهاية مسلسلي ياسمين عبد العزيز والعوضي رمضان
الرئيس السيسي يزور البحرين والسعودية للتأكيد على تضامن مصر ودعمها
أخبار مصر

الرئيس السيسي يزور البحرين والسعودية للتأكيد على تضامن مصر ودعمها
لغز الـ3 نعوش.. المنوفية تودع الأب ونجليه والنيابة تواصل التحقيق (فيديو
أخبار المحافظات

لغز الـ3 نعوش.. المنوفية تودع الأب ونجليه والنيابة تواصل التحقيق (فيديو

إيران تستهدف ديمونة رداً على الهجوم على منشأة نطنز النووية.. فيديو
لحظة بلحظة.. لحظة بلحظة.. الأهلي 1 - 0 الترجي.. تريزيجيه يحرز الأول