تلقت مديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بالعثور على جثة المدعو خميس ي.ت، 60 عامًا، داخل أرض زراعية بعزبة أبو زينة.

وتبين بالفحص، أن المجني عليه أصيب بعدة طعنات نافذة في الصدر والظهر، بالإضافة إلى جرح ذبحي في الرقبة أودى بحياته.

التحريات تكشف الجاني

كشفت التحريات أن الجاني علي أ.ا، 32 عامًا، عامل ويعمل مع المجني عليه في تجارة الأخشاب. تم ضبطه عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة.

اعترافات المتهم

اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، موضحًا أنه مر بضائقة مالية تزامنت مع حلول عيد الفطر، وطلب مبلغًا ماليًا من المجني عليه لشراء مستلزمات العيد، إلا أن الأخير رفض.

قرر المتهم التخلص منه، واستدرجه إلى مكان مهجور وسط الأراضي الزراعية، وطعنه عدة طعنات بسلاح أبيض، ثم ذبحه للتأكد من وفاته، واستولى على مبلغ 9 آلاف جنيه، ضبطت منه 7 آلاف جنيه، إلى جانب السلاح المستخدم.

إجراءات النيابة والتحقيق

حررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.