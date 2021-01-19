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استطلاع: ثلث الأوروبيين لا يثقون بأمريكا بسبب ترامب

02:45 م الثلاثاء 19 يناير 2021
استطلاع: ثلث الأوروبيين لا يثقون بأمريكا بسبب ترامب

دونالد ترامب

بروكسل - أ ش أ
أظهر استطلاع حديث للرأي أن 32 بالمئة من الأوروبيين لا يثقون بالولايات المتحدة منذ وصول الرئيس دونالد ترامب للبيت الأبيض، فيما يرى 59 بالمئة منهم أن الصين ستصبح أقوى من الولايات المتحدة خلال 10 سنوات.
وكشف الاستطلاع - الذي أجرته مؤسستا "داتا براكسيز" و"يوجوف" للاستشارات وبحوث الرأي العام بتكليف من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية - أن الألمان هم أقل الشعوب الأوروبية المشاركة في الاستبيان ثقة في الأمريكيين، إذ قال 53 بالمئة من المشاركين الألمان إنهم إما "يتفقون بشدة" أو "يتفقون" مع فرضية أنه لا يمكن الاعتماد على الولايات المتحدة بعد ترامب، حسبما أفادت به النسخة الأوروبية لمجلة "بوليتيكو".
وقال أكثر من 60 بالمئة من المشاركين في المسح - الذي تضمّن 15 ألف شخص من 11 دولة أوروبية وأُجرى خلال شهري نوفمبر وديسمبر بعد الانتخابات الأمريكية - إن النظام السياسي الأمريكي "محطم بالكامل" أو "محطم نوعا ما".. وأجمع 81 بالمئة من البريطانيين المشاركين، و71 بالمئة من الألمان و66 بالمئة من الفرنسيين على ذلك الرأي.
واختلف المجريون والبولنديون - الأكبر بين الشعوب الـ11 المشاركة في الاستطلاع - مع فرضية عدم إمكانية الثقة في الولايات المتحدة، كما أبدى غالبيتهم (56 بالمئة من المجريين و58 بالمئة من البولنديين) ثقته في النظام السياسي الأمريكي.
وتوقع 59 بالمئة من المشاركين أن الصين ستصبح أقوى من الولايات المتحدة خلال 10 سنوات، وأبدى غالبية المشاركين أن تكون بلدانهم محايدة في الصراع بين واشنطن وبكين أو واشنطن وموسكو.

هذا المحتوى من

دونالد ترامب أوروبا جو بايدن

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