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الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالتراجع عن بناء وحدات استيطانية بالضفة الغربية

07:23 ص الثلاثاء 19 يناير 2021
الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالتراجع عن بناء وحدات استيطانية بالضفة الغربية

أنطونيو جوتيريش

نيويورك - (أ ش أ):
طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إسرائيل بالعودة عن قرارها بناء حوالي 800 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، محذراً من أن مثل هذه القرارات تقوض حل الدولتين.
وقال جوتيريش ـ في بيان أوردته قناة "فرانس 24" الفرنسية اليوم الثلاثاء - إن "هذا القرار يشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وإرساء سلام عادل ودائم وشامل".
وجدد الأمين العام التأكيد على أن بناء إسرائيل مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، لا يتمتع بأي شرعية قانونية ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
وحذر جوتيريش من أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يزيد من تآكل إمكانية إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية متصلة وذات سيادة وقابلة للحياة، على أساس خطوط ما قبل عام 1967.
يذكر أن إسرائيل أعلنت في وقت سابق بناء 780 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، تنفيذاً لأوامر أصدرها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ويعيش أكثر من 450 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية التي يقطنها 2.8 مليون فلسطيني.

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Asha
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