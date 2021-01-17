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البرازيل توافق على الاستخدام الطاريء لاسترازينيكا وسيينوفاك ضد كورونا

11:04 م الأحد 17 يناير 2021
البرازيل توافق على الاستخدام الطاريء لاسترازينيكا وسيينوفاك ضد كورونا

لقاح سينوفاك

برازيليا - (أ ش أ):

وافقت السلطات الصحية البرازيلية اليوم الأحد على الاستخدام الطاريء للقاحي سينوفاك وأسترازينيكا ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، أن البرازيل حصلت على 6 ملايين جرعة من لقاح سينوفاك، جاهزة للتوزيع خلال الأيام القليلة المقبلة، كما أنها تنتظر وصول مليوني جرعة من لقاح أسترازينيكا.

وأشارت إلى أنه بهذه الموافقة ستبدأ البرازيل في عملية تلقيح مواطنيها، بعدما تأخرت في ذلك عن دول جوارها مثل الأرجنتين وتشيلي، وعزت الشبكة ذلك إلى الخلافات السياسية داخل البلاد.

ونقلت الشبكة عن موريسيو سانتورو أستاذ العلوم السياسية في جامعة ولاية ريو دي جانيرو قوله "إن التنافس بين القيادة المركزية وحكومات الولايات أدى إلى منع أي عمل تعاوني بخصوص الموافقة على اللقاحات وبدء عمليات التلقيح".

وأوضحت الشبكة أن أولوية التطعيم ستكون لخط الدفاع الأول في مكافحة الفيروس من العاملين بالقطاع الصحي، لافتة إلى أن عمليات التطعيم يمكن أن تبدأ يوم الأربعاء المقبل وفق ما صرح به وزير الصحة البرازيلي إدواردو بازويلو الأسبوع الماضي.

هذا المحتوى من

Asha
لقاح سينوفاك السلطات الصحية البرازيلية فيروس كورونا

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