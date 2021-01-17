سانا: القوات التركية تحرم نحو مليون شخص من المياه في مدينة الحسكة
الحسكة - (أ ش أ):
قطعت القوات التركية ومرتزقتها من الإرهابيين مياه الشرب عن مدينة الحسكة السورية وريفها الغربي، بعد إيقاف تشغيل محطة مياه (علوك) بريف مدينة رأس العين، وذلك في إطار انتهاكاتها اللاإنسانية المتواصلة بحق المدنيين.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مدير مؤسسة المياه المهندس محمود العكلة، أن القوات التركية منعت عاملي المحطة التابعين للمؤسسة من تشغيلها وعمدت إلى إيقاف ضخ المياه ما يحرم نحو مليون مواطن من أهالي مدينة الحسكة والريف الغربي من مصدر المياه الوحيد.
يشار إلى أن القوات التركية عمدت إلى إيقاف ضخ المياه من محطة علوك أكثر من 18 مرة منذ وجودها غير الشرعي في ريف الحسكة الشمالي فضلا عن اعتدائها المستمر على البنى التحتية ومحطات وشبكات نقل الكهرباء في المنطقة الشمالية للتضييق على الأهالي وتهجيرهم من مناطقهم عبر حرمانهم من سبل الحياة فيها.
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