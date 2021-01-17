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وفاة السفير الروسي في الإمارات

10:43 ص الأحد 17 يناير 2021
وفاة السفير الروسي في الإمارات

السفير سيرغي كوزنيتسوف

وكالات:

أفادت السفارة الروسية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الأحد، بوفاة السفير سيرجي كوزنيتسوف عن عمر يناهز 68 عامًا.

وأعربت السفارة في بيان لها على موقعها الإلكتروني عن "حزنها الشديد" للرحيل "المفاجئ" للسفير، الذي وافته المنية في موسكو أمس السبت.

وذكرت في بيانها بالروسية على حسابها الرسمي عبر تويتر، أن كوزنيتسوف شغل مناصب مختلفة في الخارجية الروسية، بينها منصب القنصل العام في جدة والسفير لدى جيبوتي والصومال. وتم تعيينه سفيرا لروسيا لدى الإمارات في أبريل عام 2019.

السفير سيرغي كوزنيتسوف الإمارات وفاة السفير الروسي

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