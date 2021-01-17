وفاة السفير الروسي في الإمارات

وكالات:

أفادت السفارة الروسية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الأحد، بوفاة السفير سيرجي كوزنيتسوف عن عمر يناهز 68 عامًا.

وأعربت السفارة في بيان لها على موقعها الإلكتروني عن "حزنها الشديد" للرحيل "المفاجئ" للسفير، الذي وافته المنية في موسكو أمس السبت.

وذكرت في بيانها بالروسية على حسابها الرسمي عبر تويتر، أن كوزنيتسوف شغل مناصب مختلفة في الخارجية الروسية، بينها منصب القنصل العام في جدة والسفير لدى جيبوتي والصومال. وتم تعيينه سفيرا لروسيا لدى الإمارات في أبريل عام 2019.