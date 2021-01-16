لقاح فيروس كورونا الهندي: الهند تبدأ أكبر حملة تطعيم في العالم

نيودلهي- (بي بي سي):

أطلق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يوم السبت واحدة من أكبر حملات التطعيم في العالم، كجزء من الجهود التي تبذلها الدولة المكتظة بالسكان للسيطرة على وباء كوفيد 19 بدءًا من جرعتين مصنوعتين محليًا.

مودي، الذي خاطب العاملين في مجال الرعاية الصحية من خلال مؤتمرات الفيديو، لن يأخذ اللقاح على الفور بنفسه لأن الهند في البداية تعطي الأولوية للممرضات والأطباء وغيرهم في الخطوط الأمامية.