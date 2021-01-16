أكثر الكلمات إنتشاراً

صفوت الشريف حنفي جبالي سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا مبادرة إحلال السيارات لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

إيران تعلن بدء التطعيم ضد كورونا خلال الشهرين المقبلين

01:30 م السبت 16 يناير 2021
إيران تعلن بدء التطعيم ضد كورونا خلال الشهرين المقبلين

الرئيس الإيراني حسن روحاني

طهران- أ ش أ:

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، أن المرحلة الأولى من التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا على مستوى البلاد ستبدأ خلال الشهرين المقبلين.

ودعا روحاني - في كلمة خلال اجتماع اللجنة الوطنیة لمكافحة کورونا - الشعب الإيراني إلى الالتزام بالبروتوكولات الصحية منعا لانتشار فيروس كورونا.

وأعرب - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "مهر" الإيرانية - عن ارتياحه لخفض عدد الإصابات بفيروس كورونا وكذلك تراجع عدد المتوفين جراء هذا المرض معتبرا ذلك إنجازا للبلاد، داعيا في الوقت نفسه إلى العمل للقضاء على الفيروس، محذرا من عدم مراعاة التوصيات الصحية واحتمال انتشار موجة جديدة من كورونا في البلاد.

وقال روحاني "إننا نبذل قصارى جهودنا لتوفير اللقاح خلال العام الجاري"، مشيرا إلى أن إيران أنتجت بمشارکة دولة أخرى لقاح "باستور" المضاد لكورونا وسيتم طرحه في العام المقبل.

يذكر أن إيران تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا جراء فيروس كورونا في الشرق الأوسط.

هذا المحتوى من

حسن روحاني إيران التطعيم ضد كورونا فيروس كورونا طهران

الخبر التالى:

فيروس كورونا: شهادة اختبار سلبية من كوفيد 19 من شروط دخول بريطانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 154620

    عدد المصابين

  • 121792

    عدد المتعافين

  • 8473

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 94052636

    عدد المصابين

  • 67196627

    عدد المتعافين

  • 2012662

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصدر أمني ينفي استشهاد مجند في انفجار حزام ناسف بشمال سيناء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا