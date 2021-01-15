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رئيسة النواب الأمريكي: هناك اهتمام بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث الكونجرس

09:09 م الجمعة 15 يناير 2021
رئيسة النواب الأمريكي: هناك اهتمام بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث الكونجرس

نانسي بيلوسي

واشنطن - (أ ش أ):

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الجمعة، إن هناك "اهتماماً قوياً" في الكونجرس بتشكيل لجنة على غرار 11 سبتمبر للتحقيق في حصار الكونجرس.

وأعلنت بيلوسي، في تصريحات، نقلتها شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، تعيين الجنرال المتقاعد بالجيش الأمريكي راسل أونوريه لمهمة "قيادة مراجعة فورية للبنية التحتية الأمنية والعمليات المشتركة بين الوكالات والقيادة والسيطرة" في مجمع الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) بعد هجوم الأسبوع الماضي.

وأوضحت بيلوسي أن اللجنة المُشار إليها تُعد "لجنة خارجية لإجراء ذلك بعد المراجعة"، وأثنت على أونوريه قائلة إنها "ممتنة للغاية للجنرال أونوريه لتولي هذه المسؤولية".

وأشارت المسؤولة الأمريكية إلى "التعبئة غير المسبوقة للأمن" بعد هجوم الكابيتول الأسبوع الماضي، معربة عن امتنانها لشرطة الكابيتول والحرس الوطني لما قدماه قائلة إنهم "أظهروا شجاعة كبيرة، ونحن فخورون بهم".

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