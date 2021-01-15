النرويج: فايزر ستقلل توصيل اللقاحات إلى أوروبا

وكالات:

أعلنت النرويج اليوم الجمعة أن شركة "فايزر" الأمريكية التي تنتج لقاحات فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع شركة "بيونتيك" الألمانية، ستقلل توصيل اللقاحات إلى أوروبا، حسبما نقلت وكالة رويترز الإخبارية.

وقال المعهد النرويجي للصحة العامة إن شركة "فايزر" ستخفض مؤقتا عمليات تسليم لقاحها ضد كوفيد-19 إلى أوروبا، بينما تعمل على ترقية طاقتها الإنتاجية.