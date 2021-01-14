جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم 92680860

نيويورك- (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم بلغت 92680860 شخصا حتى الساعة السابعة مساء اليوم الخميس بالتوقيت العالمى الموحد.

واظهرت أحدث البيانات بحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء أن إجمالي الوفيات وصل إلى مليون و 985 ألفا و 119 حالة.