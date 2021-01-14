جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم 92680860
نيويورك- (د ب أ):
أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم بلغت 92680860 شخصا حتى الساعة السابعة مساء اليوم الخميس بالتوقيت العالمى الموحد.
واظهرت أحدث البيانات بحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء أن إجمالي الوفيات وصل إلى مليون و 985 ألفا و 119 حالة.
كورونا.. لحظة بلحظة
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كورونا فى العالم
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93410686
عدد المصابين
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66648398
عدد المتعافين
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1998380
عدد الوفيات
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