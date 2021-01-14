السويد: وفيات كورونا تتجاوز 10آلاف

ستوكهولم-(د ب أ):

سجلت السويد أكثر من 10 آلاف حالة وفاة مرتبطة بمرض كوفيد -19 الذي يسببه فيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة الصحة العامة اليوم الخميس.

وقالت كارين تيجمارك وايزيل ، رئيسة قسم الأحياء الدقيقة بالوكالة ، إن سبب العديد من الوفيات في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 10.3 مليون نسمة هو دخول فيروس كورونا الجديد دور رعاية المسنين.

وأضافت : "للأسف ، نتوقع أن يستمر عدد [الوفيات] في الارتفاع بسبب معدلات الإصابة الواسعة في البلاد".

وسجلت السويد إجمالي 518 الف إصابة و 10 آلاف و 185حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.

وتابعت تيجمارك ويزيل "لدينا 687 حالة لكل 100 ألف شخص".

وفي جميع أنحاء البلاد ، فإن حوالي 60 في المئة من مرضى العناية المركزة هم الآن مرضى كوفيد -19 ، مما يدفع بالنظام الصحي في البلاد نحو بلوغ اقصى طاقته.

في وقت سابق ، قالت الحكومة إن الحظر المفروض على مبيعات الكحول ليلا قد تم تمديده حتى 24 كانون ثان/يناير الجاري ، مشيرة إلى استمرار ارتفاع مستوى الإصابات.

ويوم الأحد الماضي، دخل حيز التنفيذ مشروع قانون من شأنه أن يعزز بشكل مؤقت سلطات الحكومة لمواجهة الوباء.

ويمنح مشروع القانون الحكومة الحق في الأمر بإغلاق مراكز التسوق ووسائل النقل العام والصالات الرياضية والأماكن الثقافية والمتنزهات ، أو الحد من عدد الأشخاص المسموح لهم بدخولها.

وحظيت السويد باهتمام دولي لاتباعها نهجا مخففا على نحو اكثر من جيرانها الاوروبيين في إدارة الوباء ، خاصةً في وقت مبكر .