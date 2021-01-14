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الخارجية الفلسطينية تطالب منظمة الصحة العالمية بالتحقيق في الإهمال الطبي بحق الأسرى

06:35 م الخميس 14 يناير 2021
الخارجية الفلسطينية تطالب منظمة الصحة العالمية بالتحقيق في الإهمال الطبي بحق الأسرى

سجون الاحتلال الإسرائيلي

رام الله- (أ ش أ):

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، منظمة الصحة العالمية، بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق للاطلاع على الأوضاع الصحية التي يعيشها الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي، لاتخاذ ما يلزم لإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على الالتزام بتحمل مسؤولياتها وواجباتها القانونية تجاه الأسرى وحمايتهم من الأمراض.

واعتبرت أن ما تقوم به سلطات الاحتلال، وسياساتها العنصرية والتمييزية ضد الأسرى، والإهمال الصحي المتعمد، لامتهان حقوقهم داخل المعتقلات، محاولات لاغتيالهم وإعدامهم البطيء وحرمانهم من حقهم بالحياة والصحة، بما يشكل جريمة حرب، وانتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

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سجون الاحتلال الإسرائيلي

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