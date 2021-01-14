أسبانيا تعليقا على قرار إسرائيل ببناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة: انتهاك للقانون الدولي

القاهرة- (أ ش أ):

دعت الحكومة الأسبانية، السلطات الإسرائيلية إلى التراجع عن قراراتها المعلنة بشأن بناء 800 وحدة سكنية جديدة في عدة مستوطنات بالضفة الغربية (تشمل إيتامار وبيت إبل وشافى شومرون أورانيت وتل ميناشى و نوفى نيحيميا وجفعات زئيف ، وغيرها).

وذكرت الحكومة الاسبانية - في بيان صحفى وزعته سفارتها بالقاهرة اليوم الخميس - أن إقامة المستوطنات في الأراضى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 تشكل انتهاكا للقانون الدولي، كما أنها تعرض إمكانية حل الدولتين وتحقيق سلام عادل ودائم في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ، إلى الخطر.

وشددت حكومة مدريد على أن القرار الإسرائيلي المعلن يؤثر سلبا على عملية خلق الثقة بين الأطراف، وهي ضرورية لاستئناف مفاوضات السلام.