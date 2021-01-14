أكثر الكلمات إنتشاراً

صفوت الشريف حنفي جبالي سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا مبادرة إحلال السيارات لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

أسبانيا تعليقا على قرار إسرائيل ببناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة: انتهاك للقانون الدولي

06:34 م الخميس 14 يناير 2021
أسبانيا تعليقا على قرار إسرائيل ببناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة: انتهاك للقانون الدولي

بناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة

القاهرة- (أ ش أ):

دعت الحكومة الأسبانية، السلطات الإسرائيلية إلى التراجع عن قراراتها المعلنة بشأن بناء 800 وحدة سكنية جديدة في عدة مستوطنات بالضفة الغربية (تشمل إيتامار وبيت إبل وشافى شومرون أورانيت وتل ميناشى و نوفى نيحيميا وجفعات زئيف ، وغيرها).

وذكرت الحكومة الاسبانية - في بيان صحفى وزعته سفارتها بالقاهرة اليوم الخميس - أن إقامة المستوطنات في الأراضى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 تشكل انتهاكا للقانون الدولي، كما أنها تعرض إمكانية حل الدولتين وتحقيق سلام عادل ودائم في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ، إلى الخطر.

وشددت حكومة مدريد على أن القرار الإسرائيلي المعلن يؤثر سلبا على عملية خلق الثقة بين الأطراف، وهي ضرورية لاستئناف مفاوضات السلام.

هذا المحتوى من

الاستيطان الاحتلال الاسرائيلي اسبانيا

الخبر التالى:

الخارجية الفلسطينية تطالب منظمة الصحة العالمية بالتحقيق في الإهمال الطبي بحق الأسرى

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 152719

    عدد المصابين

  • 120312

    عدد المتعافين

  • 8362

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 92642324

    عدد المصابين

  • 66178544

    عدد المتعافين

  • 1983697

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مات بسبب الكيماوي.. تفاصيل الساعات الأخيرة لصفوت الشريف قبل وفاته

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا