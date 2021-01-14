أكثر الكلمات إنتشاراً

صفوت الشريف حنفي جبالي سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا مبادرة إحلال السيارات لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

أثينا تدعو الاتحاد الأوروبي لمساعدتها في نقل المهاجرين إلى تركيا

04:18 م الخميس 14 يناير 2021
أثينا تدعو الاتحاد الأوروبي لمساعدتها في نقل المهاجرين إلى تركيا

الاتحاد الأوروبي

أثينا - (د ب أ):

دعت أثينا الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، للمساعدة في نقل المهاجرين إلى تركيا الذين لم ينجحوا في الحصول على اللجوء في اليونان.

وقالت وزارة الهجرة اليونانية إن تركيا مازالت ترفض استعادة 1450 مهاجر معنيين جراء جائحة فيروس كورونا، رغم إمكانية فحصهم لمعرفة إصابتهم من عدمه.

وقال وزير الهجرة نوتيس ميتاراكيس: "نتوقع من تركيا أن تقبل إعادة المهاجرين إليها على أساس الإعلان المشترك بين الاتحاد الأوروبي وتركيا"

كان الاتحاد الأوروبي وتركيا قد وافقا في مارس 2016 على نقل كل المهاجرين الذين يصلون إلى الجزر اليونانية في شرق بحر إيجة إلى تركيا في حال تم رفض طلبات لجوؤهم.

وحاليا هناك نحو 17 ألف مهاجر على تلك الجزر، بحسب هيئة التنسيق شؤون اللجوء.

وفي أوائل 2020، كان يعيش نحو 42 ألف مهاجر في جزر ليسبوس وكيوس وساموس وليروس وكوس في مخيمات مكتظة بالكامل.

الاتحاد الأوروبي تركيا أثينا

الخبر التالى:

فيروس كورونا: الحجاج في الهند يتجاهلون الوباء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 152719

    عدد المصابين

  • 120312

    عدد المتعافين

  • 8362

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 92642324

    عدد المصابين

  • 66178544

    عدد المتعافين

  • 1983697

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مات بسبب الكيماوي.. تفاصيل الساعات الأخيرة لصفوت الشريف قبل وفاته

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا