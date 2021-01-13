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المرصد السوري: ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 57 قتيلا

04:04 م الأربعاء 13 يناير 2021
المرصد السوري: ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 57 قتيلا

القصف الإسرائيلي

القاهرة - (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الغارات التي شنتها إسرائيل الليلة الماضية على مناطق بشرق سوريا أسفرت عن سقوط 57 قتيلا معظمهم من ميليشيات موالية لإيران.

وقال المرصد ، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان اليوم الأربعاء، إن هذه الحصيلة البشرية تعد الأعلى على الإطلاق جراء القصف الإسرائيلي على الأراضي السورية ، لافتا إلى أن هذا الاستهداف الإسرائيلي هو الأكثر كثافة من نوعه، فيما لم يتم رصد أي تصدي أو محاولة تصدي للقصف الإسرائيلي من قبل دفاعات النظام الجوية.

وأوضح أن إسرائيل استهدفت بأكثر من عشر ضربات مستودعات عياش ومعسكر الصاعقة ومواقع أخرى في أطراف مدينة دير الزور، كما استهدفت بست ضربات مواقع ومستودعات ذخيرة وسلاح في بادية البوكمال، وبضربتين اثنتين تمركزات ومواقع ومستودعات في بادية الميادين.

ووفق المرصد ، تسبب القصف في تدمير مواقع عسكرية ومستودعات ذخيرة وسلاح وآليات لكل من قوات النظام وحزب الله اللبناني والقوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها وعلى رأسها لواء "فاطميون"، في المنطقة الممتدة من مدينة الزور إلى الحدود السورية - العراقية في بادية البوكمال.

القصف الإسرائيلي المرصد السوري الغارات الاسرائيلية

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