متابعة الرئيس لمخطط تطوير 1500 قرية والفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم الأربعاء توجيهات الرئيس الفتاح السيسي بالتواصل المباشر مع الأهالي والمواطنين من سكان المرحلة الأولى لـ"المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري" التي تضم 1500 قرية على مستوى الجمهورية.. كما تناولت باهتمام انطلاق الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب وانتخاب المستشار حنفي جبالي رئيسا للمجلس بأغلبية الأصوات.. وانطلاق فعاليات بطولة العالم لكرة اليد في نسختها الـ27 على الصالة المغطاة باستاد القاهرة.

وسلطت الصحف الضوء على تأكيد مجلس الوزراء أن امتحانات المدارس ستكون بعد أجازة نصف العام ولا أبحاث للجامعات، وركزت أيضا على إدانة وزارة الخارجية إنشاء إسرائيل وحدات استيطانية جديدة، كما أبرزت الصحف العديد من الأخبار المحلية والعالمية ذات المواضيع المختلفة.

فتحت عنوان "السيسي يتابع المخطط التنفيذي لتطوير 1500 قرية في الريف المصري" ذكرت صحفية "الأخبار" أن الرئيسي السيسي وجه بالتواصل المباشر مع الأهالي والموطنين من سكان المرحلة الأولى بالمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري على مستوى الجمهورية في إطار مبادرة حياة كريمة والتي تضم 1500 قرية بهدف تدقيق الموقف على أرض الواقع من حيث الاحتياجات ومتطلبات المواطنين الفعلية وآرائهم تجاه تطوير مناطقهم، وهو الأمر الذي سيوحد جهود أجهزة الدولة ويجعلها أكثر فعالية وتركيزا.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية المحلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء مهندس أشرف حسني مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتطوير مشروع 1500 قرية.

وأكد الرئيس السيسي ضرورة أن يشمل المشروع تنظيم التوزيع الإداري للخدمات الحكومية داخل المراكز والقرى المستهدفة على نحو حديث ومجمع تسهيلا على المواطنين، مع ربطها إلكترونيا بالوزارات المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لاستفادة تلك القرى من أحدث ما سيتم تطبيقه من ميكنة ورقمنة وتحديث بالجهاز الحكومي للدولة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة "المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري على مستوى الجمهورية في إطار مبادرة حياة كريمة".

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض تفاصيل الخطوات التنفيذية للمرحلة الأولى للمشروع القومي لرفع كفاءة 1500 قرية موزعة على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال المحاور التي تستهدف النهوض بجميع مكونات البنية الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحي وتبطين الترع والطرق وغيرها، إلى جانب المحور الخدمي الذي سيشمل الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية وغيرها، مع توضيح دور ومسئولية كافة الأجهزة المعنية المشتركة في تنفيذ خطوات المشروع، والإطار الزمني التنفيذي المحدد.

وفي الشأن البرلماني وتحت عنوان "برلمان 30 يونيو يبدأ جولته الثانية في معركة التشريع والرقابة"، ذكرت صحفية "الأخبار" أن أعضاء مجلس النواب انتخبوا المستشار الدكتور حنفي جبالي القاضي بالمحكمة الدستورية العليا سابقا رئيسا لمجلس النواب بأغلبية أصوات وصلت 508 أصوات من إجمالي 566 صوتا صحيحا شاركت في التصويت على اختيار رئيس المجلس.

وأضافت الصحيفة أنه في تمام السادسة و24 دقيقة مساء أمس أعلنت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي رئيس الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب انتخاب جبالي واختيار "النواب" له ربانا لرحلة الفصل التشريعي الثاني الذي انطلق أمس ويمتد لخمسة أعوام حتى يناير 2026، معلنة الشوباشي حسم النواب المنافسة الرباعية على مقعد الرئيس باختيارهم جبالي بإجمالي أصوات 508 "شبه إجماع" مقابل 57 صوتا للنائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، و9 أصوات للنائب محمد مدينة، وصوتين للدكتور أحمد يوسف دراج".

وكان 587 نائبا قد شاركوا في التصويت.. وجاء من بين الأصوات 11 صوتا باطلا.. ليفوز جبالي بأغلبية ساحقة بلغت 508 أصوات من أصل 576 صوتا صحيحا

وفي ذات السياق، ذكرت صحيفة "الأهرام" أنه انطلق صباح أمس في جلسة تاريخية شهدت تنظيما غير مسبوق، دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب وسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الأمانة العامة للمجلس من خلال ترك مسافات آمنة بين النواب داخل القاعة الرئيسية فضلا عن تقسيمهم إلى نصفين لدخول القاعة بالتناوب.

وأشارت الصحيفة إلى أن النائبة فريدة الشوباشي ترأست الجلسة بصفتها أكبر الأعضاء سنا، وذلك لأول مرة في تاريخ الجلسات الافتتاحية في الحياة النيابية والتي تعد سابقة برلمانية وعاونها أصغر الأعضاء سنا وهما التائبان أبنوب عزيز وفاطمة سليم.

وأضافت "الأهرام" أن الشوباشي أشارت إلى الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية للمرأة في جميع المجالات خاصة المجالس النيابية التي شهدت أعلى نسبة تمثيل للمرأة في البرلمان طوال تاريخ الحياة النيابية، مشيدة بنجاح الدولة في إجراء العملية الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ في ظل جائحة كورونا، مسيرة إلى أن ذلك جاء بتضافر جهود مؤسساتها وأبنائها وقياداتها السياسية.

وتحت عنوان "مليونا لقاح كورونا تبرعات لغير القادرين، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أكدت أن مصر من الدول التي نجحت في إدارة أزمة "كورونا" باقتدار شديد، مشيدة بمؤسسات المجتمع المدني التي كان لها دور كبير في هذا النجاح.

وأضافت أن الوزيرة وجهت الشكر لصندوق "تحيا مصر" ومجموعة طلعت مصطفى على التبرع بمليون لقاح كورونا لغير القادرين، وذلك خلال توقع بروتوكول تعاون بين الوزارة والصندوق والمجموعة.

وأشار اللواء محمد أمين رئيس صندوق "تحيا مصر" إلى أن حصيلة التبرعات التي تلقاها الصندوق لدعم جهود مواجهة الوباء بلغت 160 مليون جنيه، مؤكدا تكثيف جهود الرعاية الاجتماعية للأسر التي تأثرت بالجائحة.

وفي الشأن الاقتصادي، وتحت عنوان "مليون جنيه فكة يوميا لتلبية احتياجات السوق"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن وزير المالية الدكتور محمد معيط، وجه بتوفير الاحتياطات اللازمة من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" تجنبا لحدوث أي اختناقات.

وأكدت وزارة المالية قدرتها على تلبية احتياجات السوق من الفكة حيث يتم إنتاج مليون جنيه يوميا وتوزيعها على مستوى المحافظات للوفاء بمتطلبات الجهات الحكومية والقطاع الخاص كالسلاسل والمحلات التجارية الكبرى، في ضوء حجم أعمالها.

وأضافت الصحيفة أنها من المقرر إتاحة منافذ جديدة لـ"الفكة" بمبنى الخزانة العامة وسك العملة بالدراسة تيسيرا على المواطنين وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات الحكومة.

وعن حالة الطقس المتوقعة اليوم، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعت انخفاض الحرارة غدا بنحو 6 درجات نهارا ليعلن الشتاء عن نفسه، مع استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على جميع أنحاء الجمهورية .

وأضافت الصحيفة أن الهيئة دعت المواطنين إلى الابتعاد عن مسارات الهواء وغلق النوافذ خاصة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.

وتحت عنوان "مجلس الوزراء (قولا واحدا).. امتحانات المدارس بعد الإجازة..ولا (أبحاث) بالجامعات، نقلت صحفية "الجمهورية" نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أخبار تزعم إلغاء قرار تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية.

وذكرت أن المركز أوضح أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء وأشارت إلى أن قرار تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي سار كما هو، وأنه سيتم عقد كافة امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الصفوف الدراسية عقب انتهاء إجازة منتصف العام في 20 فبراير 2021، وفقا لقرارات مجلس الوزراء، مشددة (الوزارة) على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الصفحات المزيفة.

وأبرزت "الجمهورية" أيضا إدانة وزارة الخارجية مصادقة الحكومة الإسرائيلية على قرار إنشاء 800 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية باعتباره انتهاكًا جديدًا لمقررات الشرعية الدولية.

ونقلت إعراب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ - في بيان صحفي - عن قلقه البالغ مما يتمخض عن مثل تلك الخطوات المتواترة من تقويض لفرص حل الدولتين، في وقت تضطلع فيه مختلف الأطراف الدولية بجهود دؤوبة لإحياء المسار التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فضلًا عما يترتب عن تلك الممارسات من تداعيات سلبية على أمن المنطقة واستقرارها.

وسلطت "الجمهورية" أيضا الضوء على تأكيد وزير النقل الفريق كامل الوزير، خلال لقائه مع السفير الفرنسي بالقاهرة سيتفان روماتيه ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية، أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر مع الشركات الفرنسية في كافة مجالات النقل خاصة وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أعرب خلال استقباله وزير الخارجية الفرنسية عن تطلعه لنقل الخبرات والتكنولوجيا الفرنسية في كافة المجالات التنموية إلى مصر، لاسيما في مشروعات السكك الحديدية وأنه في هذا الإطار فإن هناك مشروعات جديدة ضخمة في مجال الربط السككي وخاصة مع دول الجوار يمكن أن تشكل نموذجا مثمرا للتعاون بين الجانبين وهي خط (أسوان/توشكى/وادي حلفا) للربط مع السودان، وخط (الإسكندرية/السلوم/بنغازي) للربط مع ليبيا، ومشروع خط (الفردان/العريش/رفح/طابا).