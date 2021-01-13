إندونيسيا تطلق حملة جماعية للتطعيم ضد فيروس كورونا

جاكرتا - (د ب أ):

أطلقت إندونيسيا اليوم الأربعاء حملتها الجماعية للتطعيم ضد فيروس كورونا ، باستخدام اللقاح الصيني "كورونا فاك".

وتلقى الرئيس جوكو ويدودو أول جرعة من اللقاح في مراسم أقيمت في القصر الرئاسي ثم تلاه أعضاء حكومته.

وقال جوكو بعدما تلقى الجرعة: "إنها لا تؤلم على الإطلاق".

وسمحت هيئة الأدوية والأغذية في البلاد يوم الاثنين بالاستخدام الطارئ للقاح الصيني الذي طورته شركة "سينوفاك بيوتيك".

وقالت الهيئة إن قرار إصدار إذن الاستخدام الطارئ استند إلى النتائج الأولية لتجارب المرحلة المتأخرة من اللقاح في إندونيسيا والبرازيل وتركيا.

وأضافت أن نسبة فعالية اللقاح في إندونيسيا تصل إلى 3ر65% و78% في البرازيل و25ر91% في تركيا.

لكن تقارير برازيلية أفادت أمس الثلاثاء بأن الفعالية الإكلينيكية لا تتجاوز 4ر50% في التجارب بالدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وتلقت إندونيسيا حتى الآن 18 مليون جرعة من لقاح سينوفاك.

وسجلت إندونيسيا، وهي رابع أكبر دول العالم من حيث عدد السكان حيث يبلغ تعدادها 270 مليون نسمة، أكبر حصيلة من الإصابات بفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا بنحو 850 ألف إصابة مؤكدة و24 ألفا و645 وفاة.