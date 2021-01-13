قيادات بارزة بالحزب الجمهوري الأمريكي تؤيد عزل ترامب

واشنطن - (د ب أ):

أعلنت قيادات بارزة بالحزب الجمهوري الأمريكي، تأييدها لإجراءات عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقال السيناتور ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ، لمساعديه إنه يعتقد أن ترامب ارتكب جرائم تستوجب عزله.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر مطلعة لم تكشف عنها أن ماكونيل أعرب عن سعادته لأن الديمقراطيين يتجهون لعزل ترامب، معتقدا أن ذلك "سيسهل إزاحته من الحزب".

ومن جهتها، أعلنت ليز تشيني من وايومنج، وهي المسؤول الثالث بالحزب الجمهوري في مجلس النواب، أنها ستصوت لصالح عزل ترامب، قائلة إنه "استدعى وحشد هذا الجمع وأشعل فتيل هذا الهجوم".

وقالت في بيان: "ليس هناك خيانة أكبر من هذا من جانب رئيس للولايات المتحدة لمنصبه واليمين (فيما يتعلق بالامتثال) للدستور".

وعرض الديمقراطيون في مجلس النواب، الثلاثاء، مشروع قرار لاتهام ترامب بالتقصير وإقالته، واتهموه بتأجيج العنف ضد الحكومة الأمريكية بعد أن اقتحم حشد من أنصاره، الذين ثاروا بسبب مزاعمه بشأن تزوير الانتخابات، واقتحموا مبنى الكابيتول.

وتشير مادة اتهامه بالتقصير إلى أن ترامب كرر مزاعم كاذبة بأنه فاز في انتخابات نوفمبر في تجمع حاشد قبل لحظات من اقتحام الكابيتول، الذي أوقف مؤقتا جلسة مشتركة للكونجرس للتصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات وأجبر النواب على الاختباء. كما حث ترامب الحشد على السير إلى المبنى.

ووصف ترامب محاولة عزله بأنها "سخيفة للغاية" وقال إنها "تثير غضبا هائلا" في البلاد.