كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن انقلاب سيارة "ميكروباص" وبداخلها ركاب بمنطقة العجوزة في الجيزة، وسط ادعاءات بدخول قائدها في سباق مع سيارة أخرى وفراره من موقع الحادث، مما تسبب في حالة من القلق لدى المتابعين، وبدأت الأجهزة الأمنية فحص الواقعة لكشف هوية المتورطين.

كواليس فيديو انقلاب ميكروباص بالعجوزة وتداول ادعاءات التسابق

بالفحص والتحريات الميدانية، تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ 12 الجاري، أثناء سير سيارة ميكروباص "منتهية التراخيص" بدائرة قسم شرطة العجوزة، حيث اختلت عجلة القيادة بيد قائدها نتيجة السرعة الزائدة، مما أدى لانقلابها ووقوع تلفيات بها، وأكدت التحريات عدم صحة رواية السباق مع أي مركبة أخرى. وعقب الحادث، ترك السائق السيارة ولاذ بالهرب خشية المساءلة القانونية.

اعترافات مثيرة لبطل فيديو انقلاب ميكروباص ب العجوزة

نجحت القوات في تحديد وضبط مالك الميكروباص وقائده وقت الواقعة (مقيمان بدائرة قسم شرطة إمبابة). وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة، وأقر السائق بأن هروبه كان بسبب عدم حمله رخصة قيادة وانتهاء رخصة تسيير المركبة، فتم التحفظ على الميكروباص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات الحادث.