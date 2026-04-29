قضت محكمة جنايات فوه "الدائرة الثالثة" في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، حضوريًا بمعاقبة سائق بالسجن المؤبد عما أسند إليه من اتهامات بالتعدي جنسيًا على طفل بقرية السالمية التابعة لمركز فوه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السيد عبده، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين أحمد عبدالعزيز مطر، وممدوح علي غالي، وسكرتارية عمرو جمال، وذلك في أحداث القضية رقم 833 لسنة 2026 جنايات مركز شرطة فوه، والمقيدة برقم 211 لسنة 2026 كلي كفر الشيخ.

كان المستشار منير صالح، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية أحال المدعو "محمد.ع.ا.ا"، 35 عامًا، سائق، ويقيم بقرية السالمية التابعة لمركز فوه، خطف بالتحايل طفلا حال كونه طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر، وذلك بأن استدرجه إلى مكان مهجور مباعدًا بينه وذويه مستغلاً في ذلك حداثة سنه موهمًا إياه بإعطائه مبلغ مالي نظير نقل بعض الخضروات.

وتبين من قرار الإحالة إن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفل بالقوة والتهديد بأنه وعقب إتمام جُرمه وما أن ظفر به حتى حسر عنه ملابسه، وارتكب معه الفعل المحرم.

كما عرض أمن وأخلاق المجني عليه للخطر حال كونه طفل بأن ارتكب قبله تلك الجرائم المار بيانه محل الوصف السابق معتديًا عليه جنسيًا مستغلاً في ذلك حداثة سنه.