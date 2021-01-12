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المرصد السوري: غارات جوية تستهدف مواقع إيرانية في دير الزور

01:54 م الثلاثاء 12 يناير 2021
المرصد السوري: غارات جوية تستهدف مواقع إيرانية في دير الزور

غارات جوية

‏ لندن - أ ش أ

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان (ومقره العاصمة البريطانية لندن) بأن غارات جوية استهدفت مواقع للحرس الثوري الإيراني في البوكمال بمحافظة دير الزور السورية.

ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم /الثلاثاء/.

كان المرصد السوري قد أعلن - في وقت سابق - عن مقتل 14 مسلحا موليا لإيران، جراء ضربات جوية استهدفت مواقعهم في شرق سوريا، وأوضح المرصد أن الطائرات الحربية التي يرجح أنها "إسرائيلية شنت أكثر من 10 غارات على مواقع المليشيات الموالية لإيران في ريف مدينة البوكمال المحاذية للحدود العراقية في ريف دير الزور الشرقي".

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غارات جوية المرصد السوري لحقوق الإنسان دير الزور إيران

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