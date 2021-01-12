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ديمقراطيو مجلس النواب يواصلون السعي لعزل ترامب

12:55 ص الثلاثاء 12 يناير 2021
ديمقراطيو مجلس النواب يواصلون السعي لعزل ترامب

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ)

قدم الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، يوم الاثنين، مادة تقضي باتهام الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بالتقصير، حيث منع الجمهوريون إجراء يدعو نائب الرئيس مايك بنس إلى إقالة الرئيس من منصبه.

وتتهم تلك المادة ترامب بالتحريض على التمرد، كما تتهمه بتأجيج العنف ضد الحكومة الأمريكية بعد أن اقتحم حشد من أنصاره مبنى الكابيتول الأمريكي الأسبوع الماضي، على خلفية مزاعمه بتزوير الانتخابات.

كما قدم الديمقراطيون قرارًا يحث نائب الرئيس مايك بنس على تفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور وتجريد ترامب من سلطاته بإعلانه غير لائق لأداء واجباته. ورفض جمهوريو مجلس النواب ذلك الإجراء مما يمهد لإجراء تصويت من جانب المجلس بكامل هيئته في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إنه من خلال منع هذا الإجراء، فإن الجمهوريين "يساعدون الرئيس على استمرار أعمال الفتنة المدفوعة بتصرفات مختلة ومزعزعة ومشوشة من جانب الرئيس".

وأضافت في بيان: "إن تواطؤهم يعرض أمريكا للخطر ويقوض ديمقراطيتنا ويجب أن ينتهي ذلك".

وإذا رفض بنس التصرف، كما هو متوقع، فقد تعهد أعضاء مجلس النواب الديمقراطيون بالمضي قدما بسرعة في الإجراءات التي تفضي إلى العزل.

وقد يصبح ترامب، الذي تنتهي ولايته في 20 يناير الجاري، أول رئيس أمريكي يواجه إمكانية العزل من منصبه مرتين.

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