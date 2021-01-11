بريطانيا: قدمنا 2.6 مليون جرعة من لقاحات كورونا

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

كشف وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أن بلاده قدّمت حتى اليوم 6ر2 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لـ3ر2 مليون شخص.

وقال هانكوك، في تصريح نقلته صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية اليوم الإثنين، إنه يريد أن تحظي بلاده بـ"الصيف البريطاني العظيم"، مؤكدًا أن العمل يجري على أقصى سرعة لتوصيل اللقاح للمقيمين بالمملكة المتحدة.

وأوضح أن عدد من تلقوا اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" في المملكة المتحدة يفوق عدد من تلقوا اللقاح في بقية الدول الأوروبية مجتمعة.

وسجلت المملكة المتحدة 46 ألفا و169 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، و529 حالة وفاة مرتبطة بالإصابة.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" في نسختها باللغة الإنجليزية، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ بداية الجائحة ،حتى الآن وصل إلى 3 ملايين و118 ألفا و518 حالة إصابة، بينها 81 ألفا و960 حالة وفاة.