كازاخستان تسجل 746 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
نور سلطان - (أ ش أ):
أعلنت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، اليوم الإثنين، تسجيل 746 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 163 ألفًا و19 حالة.
وقالت وزارة الصحة -في بيان نقلته وكالة أنباء "كازين فورم" المحلية على موقعها الإلكتروني- إن البلاد سجلت في الوقت ذاته 411 حالة شفاء تام من المرض، ما رفع إجمالي المتعافين إلى 149 ألفا و82 حالة.
وأوضحت الوزارة أن عدد المرضى الخاضعين للعلاج من الفيروس التاجي في الجمهورية الواقعة بوسط قارة آسيا لايزال يقف عند 23 ألفا و498، منهم 45 مريضًا فقط على أجهزة التنفس الصناعي.
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