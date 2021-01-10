أمير قطر يستقبل رئيس المكتب السياسي لحماس

الدوحة- (د ب أ):

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحد، إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، فقد هنأ هنية أمير قطر بالمصالحة الخليجية، وبالنتائج الإيجابية للقمة الأخيرة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وجرى خلال المقابلة استعراض آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية "لاسيما الجهود المبذولة من أجل تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية".