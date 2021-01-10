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وفاة الطبيب الشخصي المعالج لبابا الفاتيكان متأثرًا بفيروس كورونا

02:26 م الأحد 10 يناير 2021
وفاة الطبيب الشخصي المعالج لبابا الفاتيكان متأثرًا بفيروس كورونا

البابا فرنسيس وطببيه المُعالج الراحل

الفاتيكان- أ ش أ:

توفي الطبيب الشخصي المعالج للبابا فرانسيس بابا الفاتيكان جراء مضاعفات بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، عن عمر ناهز 78 عاما.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الأحد، عن مصادر لم تسمها، إنه تم نقل الطبيب فابريزيو سوكورسي إلى المستشفى بالعاصمة الإيطالية روما في 26 ديسمبر الماضي لتلقي العلاج اللازم.

وأضافت القناة "أنه من غير الواضح بالضبط متى كان آخر اتصال مباشر بين الطبيب والبابا فرانسيس، الذي اختاره سابقا طبيبا شخصيا خلال عام 2015".

وكان البابا فرانسيس صرح بأن الفاتيكان ستبدأ التطعيمات ضد كوفيد-19 الأسبوع المقبل، وأنه على استعداد لتلقي جرعة.

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بابا الفاتيكان فيروس كورونا كوفيد 19

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