أكثر الكلمات إنتشاراً

أنصار ترامب المصالحة الخليجية مبادرة إحلال السيارات سد النهضة لقاح كورونا السنة الجديدة 2021 أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا

إندونيسيا: مقتل 11 شخصا وإصابة 18 آخرين جراء انهيارين أرضيين

10:59 ص الأحد 10 يناير 2021
إندونيسيا: مقتل 11 شخصا وإصابة 18 آخرين جراء انهيارين أرضيين

انهيارات أرضية - ارشيفية

جاكرتا- أ ش أ:

لقي 11 شخصا مصرعهم وأصيب 18 آخرون جراء انهيارين أرضيين تسببت بهما الأمطار الغزيرة في غرب إندونيسيا.

وقال المجلس الوطني لإدارة الكوارث في إندونيسيا، الأحد، "إن الانهيارين وقعا في جزيرة جاوة الغربية، على بعد حوالي 150 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة جاكرتا"، وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وأضاف المتحدث باسم المجلس: "الانهيار الأرضي الأول نتج عن هطول الأمطار الغزيرة وعدم استقرار حالة التربة. وقع الانهيار الأرضي الذي تلاه بينما كان الضباط لا يزالون يقومون بإجلاء الضحايا حول منطقة الانهيار الأرضي الأول".

وأشار إلى أن حصيلة القتلى كانت أولية حتى صباح الأحد، وقال إن الأمطار والعواصف الرعدية المحتملة قد تعرقل جهود الإنقاذ.

هذا المحتوى من

انهيارات أرضية إندونيسيا

الخبر التالى:

لمواجهة كورونا.. اليابان: سنُعلن الطوارئ في 3 مقاطعات أخرى قريبًا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 148799

    عدد المصابين

  • 118294

    عدد المتعافين

  • 8142

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 88450548

    عدد المصابين

  • 63573419

    عدد المتعافين

  • 1905097

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قطع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة 8 ساعات.. غدا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا