مقتل وإصابة ٧ أشخاص في حادثتين إطلاق نار في كندا

كندا - (أ ش أ)

قتل شخص وأصيب ستة آخرين في حادثي إطلاق نار منفصلين شهدتهما مدينة تورونتو فجر اليوم الأربعاء، وفقًا لما أعلنته الشرطة الكندية.

وذكرت الشرطة الكندية، أنه تم نقل خمسة رجال وامرأة إلى المستشفى بجروح خطيرة، بعد أن فتح شخص النار على أحد مخابز تورنتو في وقت مبكر من صباح اليوم.

وقالت الشرطة إن سيارة توقفت أمام أحد المخابز ليطلق من بداخلها النار على الناس المتواجدة داخل المخبز، مؤكدة أن المصابين الستة نقلوا إلى المستشفى ليغادره 3 منهم لاحقا.

على جانب آخر، ذكرت الشرطة أنها عثرت على رجل خمسيني الساعة الخامسة صباحًا مصابًا بطلقة نارية في الجزء العلوي من جسده داخل سيارة مركونة في منطقة نورث يورك.

وأشارت إلى أن الرجل توفي لاحقًا في المستشفى بعد أن وصلها بوقت قليل. وحثت الشرطة أي شخص لديه معلومات حول إطلاق النار الاتصال بوحدة القتل أو منظمة مكافحة الجريمة دون الكشف عن هويته.