أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

كوريا الجنوبية: 324 وفاة وأكثر من 20 ألف إصابة بكورنا

01:52 ص الأربعاء 02 سبتمبر 2020
كوريا الجنوبية: 324 وفاة وأكثر من 20 ألف إصابة بكورنا

أرشيفية

سول/واشنطن - (د ب أ):
استقر عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية عند 20 ألفا و182 حالة حتى ليل الثلاثاء/الأربعاء.

وبلغ عدد الوفيات 324 وفاة، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتعافى 15 ألفا و198 شخصا من الفيروس منذ تسجيل أول إصابة في كوريا الجنوبية قبل نحو 32 أسبوعا.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا حالات وفاة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 99115

    عدد المصابين

  • 73828

    عدد المتعافين

  • 5440

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 25849949

    عدد المصابين

  • 18077176

    عدد المتعافين

  • 859136

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انخفاض كبير.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء