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موسكو: حديث واشنطن حول فرض عقوبات على إيران خطوة "باطلة قانونيًا"

08:41 م الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
موسكو: حديث واشنطن حول فرض عقوبات على إيران خطوة "باطلة قانونيًا"

سيرجي ريابكوف

روسيا - (أ ش أ)

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، تعليقًا على تصريحات واشنطن بشأن إعادة فرض العقوبات على إيران في 20 سبتمبر الجاري، أن بلاده تعتبر هذه التصريحات "باطلة قانونيًا".

وقال ريابكوف، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، حسبما نقلت وكالة أنباء "نوفوستي": "نحن نعتبر هذا الإشعار الأمريكي باطلاً من الناحية القانونية وصيغ دون مراعاة أو بالأحرى مع إنكار كامل لحقيقة أن خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار الدولي رقم 2231 هما أمر واحد".

وأضاف: "أن إبعاد واشنطن نفسها من قائمة المشاركين في الاتفاق النووي يعني أنها حرمت نفسها فرصة التمتع بالحقوق المنصوص عليها في القرار 2231" مشيرًا إلى أن بلاده تضطر للتعامل مع إدارة أمريكية تنفي المنطق السليم.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أعلن في 27 أغسطس الماضي أن بلاده ستعيد فرض العقوبات على إيران في 20 سبتمبر الجاري.

يُذكّر أن مجلس الأمن الدولي رفض في وقت سابق مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران، والذي تنتهي صلاحيته في 18 أكتوبر المقبل.

واعترضت روسيا والصين، على المشروع القرار هذا، فيما امتنعت 11 دولة عن التصويت، مقابل تصويت الولايات المتحدة والدومنيكان فقط لصالحه.

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