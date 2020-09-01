جونسون: بريطانيا مستعدة للتعامل مع المزيد من تفشي كورونا

لندن - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إن حكومته مستعدة للتعامل مع المزيد من تفشي فيروس كورونا المستجد، لدى عودة المزيد من الأشخاص إلى العمل وإعادة فتح المدارس.

وأضاف جونسون في اجتماع لمجلس الوزراء: "بالطبع نحن نعلم أنه لا تزال هناك أثار إضافية سوف تحدث لهذا المرض، كوفيد الرهيب، ورغم علمنا بأنه سيكون هناك المزيد من حالات التفشي، إلا أننا واثقون تماما من أننا سنكون قادرين على التعامل مع الزيادة فى تفشي الفيروس".

ووفق وكالة أنباء "برس أسوسييشن" أشار جونسون إلى أن "أعدادا ضخمة" من الأشخاص سيعودون إلى العمل. وانعقدت جلسة مجلس الوزراء قبل عودة البرلمان البريطاني من العطلة.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء إن الحكومة خططت لحملة إعلامية لتشجيع المزيد من الأشخاص على العودة إلى أماكن عملهم بدلا من العمل من المنزل.

وأفادت "برس أسوسييشن" بأن "رسالة جونسون هي أنه يدرك أهمية العودة إلى العمل في تحفيز الاقتصاد".

وفي غضون ذلك، أعيد فتح العديد من المدارس في إنجلترا وويلز اليوم الثلاثاء.

وكتب زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر على موقع تويتر: "سيكون هذا الأسبوع مزيجا من الإثارة والقلق".

وتم تسريح أكثر من 9 ملايين عامل مؤقتًا بموجب مخطط منذ مارس، ومن المقرر أن ينتهي المخطط في نهاية أكتوبر.