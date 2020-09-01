أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

جونسون: بريطانيا مستعدة للتعامل مع المزيد من تفشي كورونا

06:29 م الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
جونسون: بريطانيا مستعدة للتعامل مع المزيد من تفشي كورونا

بوريس جونسون

لندن - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إن حكومته مستعدة للتعامل مع المزيد من تفشي فيروس كورونا المستجد، لدى عودة المزيد من الأشخاص إلى العمل وإعادة فتح المدارس.

وأضاف جونسون في اجتماع لمجلس الوزراء: "بالطبع نحن نعلم أنه لا تزال هناك أثار إضافية سوف تحدث لهذا المرض، كوفيد الرهيب، ورغم علمنا بأنه سيكون هناك المزيد من حالات التفشي، إلا أننا واثقون تماما من أننا سنكون قادرين على التعامل مع الزيادة فى تفشي الفيروس".

ووفق وكالة أنباء "برس أسوسييشن" أشار جونسون إلى أن "أعدادا ضخمة" من الأشخاص سيعودون إلى العمل. وانعقدت جلسة مجلس الوزراء قبل عودة البرلمان البريطاني من العطلة.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء إن الحكومة خططت لحملة إعلامية لتشجيع المزيد من الأشخاص على العودة إلى أماكن عملهم بدلا من العمل من المنزل.

وأفادت "برس أسوسييشن" بأن "رسالة جونسون هي أنه يدرك أهمية العودة إلى العمل في تحفيز الاقتصاد".

وفي غضون ذلك، أعيد فتح العديد من المدارس في إنجلترا وويلز اليوم الثلاثاء.

وكتب زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر على موقع تويتر: "سيكون هذا الأسبوع مزيجا من الإثارة والقلق".

وتم تسريح أكثر من 9 ملايين عامل مؤقتًا بموجب مخطط منذ مارس، ومن المقرر أن ينتهي المخطط في نهاية أكتوبر.

بوريس جونسون فيروس كورونا بريطانيا

الخبر التالى:

إسبانيا ترسل ثاني شحنة مساعدات إنسانية إلى لبنان

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 98939

    عدد المصابين

  • 72929

    عدد المتعافين

  • 5421

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 25592654

    عدد المصابين

  • 17896638

    عدد المتعافين

  • 853451

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي يوجه بالإسراع في تطبيق مشروع التحديث الشامل لنظام التعليم الجديد