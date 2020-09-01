الغنوشي: الديمقراطية تترسخ في تونس رغم الصعوبات

تونس- (د ب أ):

اعتبر رئيس مجلس نواب الشعب في تونس، راشد الغنوشي، اليوم الثلاثاء أن "الديمقراطية الناشئة تترسخ في تونس يوما بعد يوم رغم الصعوبات".

ونقلت إذاعة "موزاييك" عن الغنوشي قوله، خلال افتتاح جلسة منح الثقة لرئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي، إن جلسة اليوم تحتكم للدستور القابل للتعديل متى كان الأمر قابلا لذلك.

وأضاف الغنوشي أنه "رغم الخلافات التي يشهدها مجلس نواب الشعب، فإنها لن تحول دون المضي قدما في تحمل الأعباء الوطنية وسط مشاكل صحية طارئة تعيشها تونس والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية في وضع استثنائي وهو مايدعو إلى التحلي بروح المسؤولية للتغلب على كل الصعوبات".

بدوره، توجه المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي، بالإكبار والتقدير لرئيس الجمهورية قيس سعيد الذي كلفه بتشكيل الحكومة وتحمل المسؤولية الوطنية، خلال تلاوة برنامجه وفريقه الحكومي.

واعتبر المشيشي خلال تلاوته برنامج حكومته أمام البرلمان، أن "تونس تعيش اليوم نزيفاً رغم أنها شهدت ثورة تنادي بتنمية دون تمييز، وانتظر منها الشعب أن تتساوى فرص أبنائهم في التعليم والرعاية الصحية وخدمات ترقى لتطلعاته المشروع في دولة تحترم مواطنيها ولايشعر فيها التونسيون في الداخل والخارج بالتمييز".

واعتبر أن الواقع أظهر أن "هذه الطلبات للثورة انقلبت وهماً وخيبة أمل للكثير من أبناء تونس، مما دفعهم إلى قوارب الموت في مطاردة الأمل الذي لايراه ممكنا في وطنه".

وأشار إلى أن تونس أصبحت تقترض بقيمة 15 مليار دينار سنويا وستبلغ نسبة ديونها 80 مليار دينار في أواخر هذه السنة، متسائلاً:" ماذا سنورث أبناءنا وأجيالنا القادمة؟".

ولفت المشيشي إلى أن "نسبة المديونية التي ستشهدها تونس السنة القادمة ستبلغ 14 مليار دينار مما سيضاعف نفقات الدولة ويفقدها القدرة على لعب دورها التنموي حسب تصريحه في تشخيص الوضع العام".