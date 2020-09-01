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انفجار قوي يهز العاصمة الليبية طرابلس

11:44 ص الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
انفجار قوي يهز العاصمة الليبية طرابلس

ارشيفية

وكالات:

قال سكان في العاصمة الليبية طرابلس إن صوت انفجار قوي تردد في معظم أنحاء المدينة، في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي، وتصاعد دخان أسود في السماء، حسبما نقلت سكاي نيوز عربية.

وذكرت محطات تلفزيون محلية أن انتحاريا على متن دراجة نارية فجر عبوة ناسفة عند مدخل الطريق السريع القادم من الغرب، لكن لم يرد تأكيد رسمي.

وتعيش طرابلس منذ أيام على وقع احتجاجات شعبية عارمة ضد سياسات حكومة الوفاق، وسط معلومات عن محاولة انقلاب على رئيس الحكومة فائز السراج نفذه وزير

انفجار طرابلس ليبيا عبوة ناسفة

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