رئيس وزراء إيطاليا يزور لبنان الأسبوع المقبل
روما- (د ب أ):
أعلنت الحكومة الإيطالية أن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي سيقوم بزيارة للعاصمة اللبنانية بيروت يوم الثلاثاء المقبل، الثامن من سبتمبر.
ومن المتوقع أن يعقد كونتي لقاءات مع كبار المسؤولين في لبنان.
وكان وزير الدفاع الإيطالي لورنزو جويريني زار لبنان قبل نحو أسبوع وأكد أن بلاده جاهزة لمساعدة اللبنانيين المتضررين جراء الانفجار المدمر في مرفأ بيروت، والذي وقع في الرابع من أغسطس الماضي.
وشدد جويريني على "أن بلاده جاهزة لتلبية طلبات لبنان لتأمين المساعدة اللازمة للبنانيين الذين تضرروا نتيجة انفجار المرفأ".
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