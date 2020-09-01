أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

رئيس وزراء إيطاليا يزور لبنان الأسبوع المقبل

09:55 ص الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
رئيس وزراء إيطاليا يزور لبنان الأسبوع المقبل

جوزيبي كونتي

روما- (د ب أ):

أعلنت الحكومة الإيطالية أن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي سيقوم بزيارة للعاصمة اللبنانية بيروت يوم الثلاثاء المقبل، الثامن من سبتمبر.

ومن المتوقع أن يعقد كونتي لقاءات مع كبار المسؤولين في لبنان.

وكان وزير الدفاع الإيطالي لورنزو جويريني زار لبنان قبل نحو أسبوع وأكد أن بلاده جاهزة لمساعدة اللبنانيين المتضررين جراء الانفجار المدمر في مرفأ بيروت، والذي وقع في الرابع من أغسطس الماضي.

وشدد جويريني على "أن بلاده جاهزة لتلبية طلبات لبنان لتأمين المساعدة اللازمة للبنانيين الذين تضرروا نتيجة انفجار المرفأ".

جوزيبي كونتي روما إيطاليا لبنان

الخبر التالى:

كورونا في روسيا: عدد الإصابات يتخطى مليون

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 98939

    عدد المصابين

  • 72929

    عدد المتعافين

  • 5421

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 25592654

    عدد المصابين

  • 17896638

    عدد المتعافين

  • 853451

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:اليوم.. بدء تنفيذ 3 إجراءات جديدة بشأن التعايش مع كورونا