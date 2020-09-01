أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

حصيلة إصابات كورونا في البرازيل تتجاوز الـ3.9 مليون حالة

06:45 ص الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
حصيلة إصابات كورونا في البرازيل تتجاوز الـ3.9 مليون حالة

فيروس كورونا في البرازيل

برازيليا - (أ ش أ)
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تجاوز عتبة الـ3.9 مليون حالة.
وأكدت الوزارة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء، تسجيل 45961 إصابة جديدة بفيروس كورونا و553 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.
وارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 3 ملايين و908 آلاف و272 حالة، وحصيلة الضحايا إلى 121 ألفا و381 شخصا.
يأتي ذلك بعد 3 أيام فقط من تجاوز حصيلة الإصابات بكورونا في البرازيل عتبة الـ3.8 مليون إصابة.
وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة في العالم للإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة.

هذا المحتوى من

Asha
البرازيل برازيليا وزارة الصحة البرازيلية فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 98939

    عدد المصابين

  • 72929

    عدد المتعافين

  • 5421

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 25592654

    عدد المصابين

  • 17896638

    عدد المتعافين

  • 853451

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:اليوم.. بدء تنفيذ 3 إجراءات جديدة بشأن التعايش مع كورونا