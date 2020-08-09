زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب غرب إيران دون وقوع إصابات
طهران - (د ب أ):
ضرب زلزال متوسط بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، إقليم كرمانشاه غربي إيران اليوم الأحد، دون أن يسفر عن وقوع إصابات، كما لم تتعرض المباني لأضرار كبيرة، بحسب ما قاله عمال الإنقاذ.
وكانت بلدة جيلان غرب، الواقعة على الحدود مع العراق، الأكثر تضررا، بحسب ما ورد في تقرير صادر عن وكالة الأنباء الايرانية (إرنا).
من ناحية أخرى، نقلت وكالة أنباء تسنيم الايرانية عن مكتب محافظ الاقليم القول، إن الزلزال لحسن الحظ وقع خارج المناطق السكنية.
وكان إقليم كرمانشاه قد تأثر بزلزال أقوى بلغت قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر في عام 2017، حيث أسفر آنذاك عن مقتل 600 شخص وإصابة نحو 10 آلاف آخرين. كما فقد نحو 70 ألف شخص منازلهم.
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