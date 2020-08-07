الحكومة اللبنانية: توقيف مديري الجمارك السابق والحالي بحادثة انفجار بيروت

وكالات:

أعلنت الحكومة اللبنانية، الجمعة، توقيف مدير عام الجمارك اللبنانية بدري ضاهر كما أوقفت المدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي ليرتفع عدد الموقوفين إلى 19 شخصا على ذمة التحقيق في انفجار بيروت الذي أودى بحياة 137 شخصًا، وتسبّب بإصابة خمسة آلاف آخرين، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الحدث.

وكان مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة، القاضي فادي عقيقي، أعلن الخميس، توقيف 16 شخصاً بينهم مسؤولون في مرفأ بيروت على ذمة التحقيق.

وأوضح عقيقي في بيان أنّه "تم استجواب أكثر من 18 شخصاً حتى الآن، من مسؤولين في مجلس إدارة مرفأ بيروت وإدارة الجمارك ومسؤولين عن أعمال الصيانة ومنفذي هذه الأعمال في العنبر رقم 12"، حيث تمّ تخزين 2750 طناً من مادة نترات الأمونيوم، إضافة "إلى مواد ملتهبة سريعة الاشتعال وكابلات للتفجير البطيء"، موضحاً أن "16 منهم "على ذمة التحقيق حالياً".

كان مصرف لبنان المركزي، قد جمد الخميس، حسابات رئيس ميناء بيروت ورئيس إدارة الجمارك اللبنانية وخمسة آخرين بعد انفجار ميناء العاصمة، وفق وثيقة سرية للجنة التحقيق الخاصة بالبنك المركزي.