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16 موقوفا على ذمة التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت

12:08 ص الجمعة 07 أغسطس 2020
16 موقوفا على ذمة التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت

انفجار مرفأ بيروت

بيروت - (د ب أ):

أعلن مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي في تصريح لـ "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية اليوم الخميس، أنه تم توقيف 16 شخصا على خلفية التحقيقات الجارية في انفجار مرفأ بيروت.

وأشار عقيقي إلى أن "التحقيقات مستمرة لتشمل كل المشتبه بهم الآخرين، لجلاء كل الحقائق المتعلقة بهذه الكارثة".

كما أكد أنه "تم استجواب أكثر من 18 شخصا حتى الآن، من مسؤولين في مجلس إدارة مرفأ بيروت وإدارة الجمارك، ومسؤولين عن أعمال الصيانة ومنفذي هذه الأعمال في العنبر رقم 12".

وأوضح أن مسرح الجريمة سيبقى مقفلا حتى انتهاء التحقيقات، التي تتم تحت إشراف الشرطة العسكرية في الجيش اللبناني، وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.

ووقع انفجار هائل في مرفأ بيروت أمس الأول الثلاثاء، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 137 شخصا وإصابة قرابة خمسة آلاف، وهناك أنباء عن عشرات المفقودين.

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