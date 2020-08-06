شكري يناقش مع بومبيو هاتفيًا تطورات القضية الليبية وأزمة سد النهضة

وكالات:

أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً هاتفياً، بنظيره الأمريكي مايك بومبيو، لمناقشة عدد من الموضوعات الاستراتيجية التي تأتي في إطار العلاقات الثنائية بين الدولتّين، وكذا سبل تعزيزها في كافة المجالات بالشكل الذي يحقق المصالح المشتركة لمصر والولايات المتحدة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، في بيان للخارجية اليوم، أن الوزيرين تناقشا، خلال الاتصال، حول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وتبادلا الرؤى فيما يخص الحلول المقترحة للأزمات التي تواجه المنطقة، حيث عرض شكري موقف مصر الثابت تجاه القضية الليبية، والجهود المبذولة لدعم مسار التسوية السلمية من خلال "إعلان القاهرة" المندرج ضمن إطار مخرجات "مسار برلين".

كما شكري آخر المستجدات المتعلقة بملف سد النهضة. كذلك تناول الاتصال القضية الفلسطينية والمشاورات التي أجراها الوزير شكري مع القادة الفلسطينيين خلال زيارته مؤخراً لرام الله.

فيما ذكر بيان للخارجية الأمريكية، اليوم، أن الوزيرين أكدا على أهمية عم وقف إطلاق النار في ليبيا.

وكانت الولايات المتحدة أدانت كافة التدخلات الخارجية في ليبيا، محذرة من أنها تشكل خطرا كبيرا على الاستقرار بالمنطقة.

وحث كافة الأطراف على السماح للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا على استئناف العمل بكل شفافية، وتطبيق حل دون استخدام القوة العسكرية في سرت والجفرة، واحترام حظر توريد الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة، وإبرام وقف لإطلاق النار عبر محادثات تقودها الأمم المتحدة.

وقال أوبرين إن الولايات المتحدة منزعجة بشدة من الصراع المتصاعد وتدخل القوى الأجنبية الذي يقوض المصالح الأمنية الجماعية للولايات المتحدة وحلفائها.