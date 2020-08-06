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بنجلاديش تعلن مصرع 4 من رعاياها في انفجار بيروت

10:53 ص الخميس 06 أغسطس 2020
بنجلاديش تعلن مصرع 4 من رعاياها في انفجار بيروت

انفجار بيروت

بيروت- أ ش أ:

أعلنت سفارة بنجلاديش في لبنان مصرع 4 من رعاياها وإصابة نحو 100 آخرين في الانفجار الضخم الذي وقع الثلاثاء بميناء العاصمة بيروت.

وأوضحت السفارة في بيان نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الخميس، أن من بين الجرحى 21 جنديا بحريا على الأقل من أفراد القوة متعددة الجنسيات المتواجدة في لبنان، مشيرة إلى أن أحد الجنود حالته حرجة.

ويعمل أفراد البحرية البنجالية مع قوات الأمم المتحدة في لبنان منذ عام 2010 لمنع دخول الأسلحة والذخائر بشكل غير قانوني.

وأسفر الانفجار الضخم الذي وقع بميناء العاصمة اللبنانية بيروت عن مصرع 137 شخصًا على الأقل وإصابة 5 آلاف آخرين.

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