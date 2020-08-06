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جوتيريش يدعو إلى القضاء التام على الأسلحة النووية

05:56 ص الخميس 06 أغسطس 2020
جوتيريش يدعو إلى القضاء التام على الأسلحة النووية

أنطونيو جوتيريش

طوكيو - (د ب أ):
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى القضاء التام على الأسلحة النووية، وذلك في الذكرى الخامسة والسبعين لهجوم الولايات المتحدة بقنبلة ذرية على مدينة هيروشيما اليابانية.

وقال جوتيريش في رسالة بالفيديو في الذكرى السنوية بهيروشيما: "تعمل الدول الحائزة على الأسلحة النووية على تحديث ترساناتها وتطوير أسلحة وأنظمة إطلاق جديدة وخطيرة".

وأضاف: "خطر استخدام الأسلحة النووية عن عمد أو من خلال حادث أو سوء تقدير، كبير للغاية مع استمرار هذه الاتجاهات".

وتابع: "الوسيلة الوحيدة للقضاء تماما على الخطر النووي هي القضاء الكامل على الأسلحة النووية".

أنطونيو جوتيريش الأسلحة النووية الأمم المتحدة هيروشيما

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