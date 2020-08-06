بومبيو: إدارة ترامب ترغب في إزالة التطبيقات الصينية "غير الموثوق بها"

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تريد إزالة تطبيقات التكنولوجيا الصينية التي وصفها بأنها "غير الموثوق بها" مثل "TikTok" و"WeChat" من متاجر التطبيقات الأمريكية، موضحًا بالتفصيل جهد "الشبكة النظيفة" الجديد المكون من خمسة محاور والذي يهدف إلى الحد من مخاطر الأمن القومي المحتملة.

قال بومبيو خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء: "مع وجود الشركات الأم في الصين، فإن تطبيقات مثل تيك توك ووي تشات، وغيرها، تشكل تهديدات كبيرة للبيانات الشخصية للمواطنين الأمريكيين، ناهيك عن أدوات الرقابة على محتوى الحزب الشيوعي الصيني"

تأتي تصريحات بومبيو بعد أقل من أسبوع من تصريح الرئيس دونالد ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة بأنه سيتصرف قريبًا لحظر تطبيق الفيديو المملوك للصين "TikTok" من الولايات المتحدة.