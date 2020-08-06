البيت الأبيض يحدد موعدًا نهائيًا للاتفاق بشأن حزمة تحفيز مع الكونجرس
واشنطن - (د ب أ)
حدد البيت الأبيض، بعد غد الجمعة موعدًا نهائيًا للتوصل إلى اتفاق مع الكونجرس بشأن المرحلة التالية من حزمة التحفيز الاقتصادي الأمريكي، وهدد باتخاذ إجراء تنفيذي لم يتم الكشف عنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
وقال مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض، في مقابلة على شبكة "سي إن إن": "بحلول يوم الجمعة، إذا لم نحرز تقدما كبيرا وما زالنا بعيدين للغاية، فسيكون الرئيس مستعدا لاتخاذ إجراء تنفيذي".
ومن الناحية القانونية، يحظر على الرئيس دونالد ترامب العمل من جانب واحد بشأن تدابير التحفيز بدون تمويل من الكونجرس.
واتهم ميدوز الديمقراطيين بعدم التوصل إلى حل وسط بصدد اقتراحهم بإقرار حزمة تحفيز بقيمة 3 تريليونات دولار، لكنه قال إن الجمهوريين بدأوا في تقديم تنازلات.
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