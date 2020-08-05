روسيا: نضع خطة لتقديم المساعدة الإنسانية الطارئة لشعب لبنان الصديق

موسكو- (أ ش أ):

ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ولبنان بصدد الاتفاق على الخطوات العملية لتجهيز العمليات الإنسانية بعد انفجار بيروت.

وأوضحت الوزارة -في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء- أنه بناءً على تعليمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعمل وزارة الطوارئ الروسية بالتعاون مع وزارة الخارجية وهيئة حماية المستهلك الروسية، على وضع خطة لتقديم المساعدة الإنسانية الطارئة لشعب لبنان الصديق؛ لإزالة عواقب الانفجار الكارثي الذي ضرب بيروت أمس.

وأضافت أنه تم اتخاذ قرار بإرسال مجموعة من رجال الإنقاذ إلى بيروت مع المعدات اللازمة لإجراء عمليات البحث والإنقاذ في المباني المدمرة، ومستشفى منقول جوا ومختبر متنقل للكشف عن "كورونا" ووسائل للوقاية.

ولفتت إلى أن القيادة اللبنانية رحبت بالمبادرة الروسية، معربة عن امتنانها للاستعداد للمساعدة.. وفي الوقت الحالي ينسق الطرفان الخطوات العملية استعدادا لتنفيذ العملية الإنسانية الروسية في لبنان، والتي من المقرر أن تبدأ في أقرب وقت.